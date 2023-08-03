Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Georgina Rodriguez, dari Pelayan Toko hingga Jadi Model dan Pacar Cristiano Ronaldo

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:57 WIB
Kisah Georgina Rodriguez, dari Pelayan Toko hingga Jadi Model dan Pacar Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo (FOTO: Instagram).
A
A
A

KISAH Georgina Rodriguez akan selalu menarik untuk dikulik. Pasalnya perjalanan hidupnya dari seorang pelayan toko hingga menjadi model dan pacar Cristiano Ronaldo bisa menginspirasi banyak orang.

Georgina Rodriguez tak serta merta langsung sukses menjadi model saat ini. Ada banyak lika-liku kehidupan yang harus dilaluinya hingga akhirnya hidup bahagia bersama anak dan Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez

Lahir pada 27 Januari 1994 di Buenos Aires, ternyata Georgina Rodriguez tak dibesarkan di Argentina. Sejak kecil, Georgina Rodriguez hidup sederhana di sebuah desa kecil yang terletak di Spanyol Utara.

Georgina Rodriguez kecil memiliki keinginan untuk menjadi penari balet. Namun orang tuanya tidak mampu menyekolahkan Georgina Rodriguez di sekolah menari. Menariknya hal itu tak mengecilkan hati kekasih masa depan Cristiano Ronaldo itu.

Justru, kegagalan itu membuat Georgina Rodriguez berhasrat untuk mengejar cita-cita lain seperti berkarier di industri fesyen. Beranjak dewasa, Georgina Rodriguez pindah ke Huesca, Spanyol untuk bekerja sebagai pelayan.

Seiring berjalannya waktu, Georgina Rodriguez memutuskan pindah ke kota pantai San Sebastian untuk bekerja di sebuah toko bernama Massimo Dutti. Meski begitu, bekerja di tempat yang memberinya lebih banyak uang ternyata tak membuatnya puas.

Georgina Rodriguez sadar jika ingin mencapai cita-cita bekerja di industry fesyen, maka harus belajar Bahasa Inggris. Oleh karena itu pada usia 17 tahun, Georgina Rodriguez memutuskan terbang ke Bristol, Inggris untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga sembari belajar bahasa Inggris.

