Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Andres Iniesta Hilang, Kini Muncul Robert Taylor yang Manjakan Lionel Messi

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:46 WIB
Andres Iniesta Hilang, Kini Muncul Robert Taylor yang Manjakan Lionel Messi
Lionel Messi dan Robert Taylor, bangun kolaborasi apik di Inter Miami. (Foto: Instagram/@robitaylor94)
A
A
A

ANDRES Iniesta hilang alias jelang pensiun, kini muncul Robert Taylor yang memanjakan Lionel Messi. Ketika memperkuat Barcelona, Lionel Messi kerap dimanjakan umpan-umpan manis dari Andres Iniesta.

Setelah meninggalkan Barcelona untuk pindah ke Paris Saint-Germain (PSG), La Pulga –julukan Lionel Messi– kehilangan penyuplai andal. Alhasil, jumlah gol Lionel Messi di PSG tak begitu istimewa.

Lionel Messi dan Robert Taylor

(Lionel Messi dan Robert Taylor terus melakukan kolaborasi apik di Inter Miami. (Foto: Instagram/@robitaylor94)

Selama dua musim membela PSG, Lionel Messi hanya mengemas 32 gol dari 75 pertandingan. Biasanya ketika memperkuat Barcelona, jumlah 35 gol sudah bisa dicapai Lionel Messi ketika musim menginjak setengah atau selambat-lambatnya tiga perempat musim.

Sekarang setelah memutuskan hengkang ke Inter Miami, Lionel Messi seperti melihat lagi sosok Andres Iniesta di sosok Robert Taylor. Di laga debut bersama Inter Miami, kolaborasi Lionel Messi dan Robert Taylor belum terlalu kentara.

Selain karena hanya berkolaborasi selama 36 menit, chemistry antara keduanya juga belum terjalin. Baru di pertandingan kedua saat Inter Miami bersua Atlanta United di fase grup south 3 Piala Liga  2023, kolaborasi keduanya terlihat jelas.

Gol kedua Inter Miami yang diciptakan Lionel Messi, tercipta setelah menerima assist Robert Taylor. Lionel Messi pun membalas kebaikan Robert Taylor. Gol terakhir Inter Miami di laga tersebut yang dicetak Robert Taylor, tercipta berkat assist Lionel Messi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/49/1644893/marco-bezzecchi-juara-motogp-valencia-2025-francesco-bagnaia-tutup-musim-dengan-buruk-nrz.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Valencia 2025, Francesco Bagnaia Tutup Musim dengan Buruk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Italia Memalukan, Gattuso Ungkap Mental Timnya Kacau saat Dibantai Norwegia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement