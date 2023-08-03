Andres Iniesta Hilang, Kini Muncul Robert Taylor yang Manjakan Lionel Messi

ANDRES Iniesta hilang alias jelang pensiun, kini muncul Robert Taylor yang memanjakan Lionel Messi. Ketika memperkuat Barcelona, Lionel Messi kerap dimanjakan umpan-umpan manis dari Andres Iniesta.

Setelah meninggalkan Barcelona untuk pindah ke Paris Saint-Germain (PSG), La Pulga –julukan Lionel Messi– kehilangan penyuplai andal. Alhasil, jumlah gol Lionel Messi di PSG tak begitu istimewa.

(Lionel Messi dan Robert Taylor terus melakukan kolaborasi apik di Inter Miami. (Foto: Instagram/@robitaylor94)

Selama dua musim membela PSG, Lionel Messi hanya mengemas 32 gol dari 75 pertandingan. Biasanya ketika memperkuat Barcelona, jumlah 35 gol sudah bisa dicapai Lionel Messi ketika musim menginjak setengah atau selambat-lambatnya tiga perempat musim.

Sekarang setelah memutuskan hengkang ke Inter Miami, Lionel Messi seperti melihat lagi sosok Andres Iniesta di sosok Robert Taylor. Di laga debut bersama Inter Miami, kolaborasi Lionel Messi dan Robert Taylor belum terlalu kentara.

Selain karena hanya berkolaborasi selama 36 menit, chemistry antara keduanya juga belum terjalin. Baru di pertandingan kedua saat Inter Miami bersua Atlanta United di fase grup south 3 Piala Liga 2023, kolaborasi keduanya terlihat jelas.

Gol kedua Inter Miami yang diciptakan Lionel Messi, tercipta setelah menerima assist Robert Taylor. Lionel Messi pun membalas kebaikan Robert Taylor. Gol terakhir Inter Miami di laga tersebut yang dicetak Robert Taylor, tercipta berkat assist Lionel Messi.