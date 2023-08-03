Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Momen Lionel Messi Marah-Marah hingga Kena Kartu Kuning Pertama di Inter Miami!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:35 WIB
Intip Momen Lionel Messi Marah-Marah hingga Kena Kartu Kuning Pertama di Inter Miami!
Lionel Messi protes terhadap kartu kuning yang diberikan wasit (Foto: Reuters/Jim Russol)
A
A
A

MIAMI - Lionel Messi tertangkap kamera sedang berdebat penuh amarah dengan salah satu pemain Orlando City, Cesar Araujo. Selain marah-marah, La Pulga juga terkena kartu kuning pertama sejak memperkuat Inter Miami.

The Herons berhasil mengalahkan Orlando City 3-1 dalam lanjutan babak 32 besar Piala Liga 2023. Pertandingan itu digelar di DRV PNK Stadium, Miami, Kamis (3/8/2023) pagi WIB.

Lionel Messi terkena kartu kuning di laga Inter Miami vs Orlando City (Foto: Reuters/Jim Rassol)

Tiga gol untuk Inter Miami dicatatkan oleh Messi (7’, 72’) dan Josef Martinez (51’ penalti). Sementara, gol semata wayang Orlando City diceploskan Araujo (17’). Dengan kemenangan itu, Messi dan kolega lolos ke babak berikutnya.

Dalam pertandingan itu, Messi mendapatkan sorotan karena berdebat panas dengan Araujo. Momen itu terjadi sebelum para pemain memasuki ruang ganti pada akhir babak pertama.

Messi terpantau kamera terus ‘menempel’ Araujo. Belum diketahui apa yang didebatkan kedua pemain itu. Namun, The Messiah terlihat marah dalam perdebatan menuju ruang ganti tersebut.

Halaman:
1 2
      
