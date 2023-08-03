Romelu Lukaku Sudah Deal Pribadi dengan Juventus, Chelsea Jadi Penghalang

JUVENTUS telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Romelu Lukaku perihal kontrak. Transfer tersebut kini bergantung sepenuhnya di tangan Chelsea, apakah akan jadi penghalang atau justru semakin melapangkan jalan.

Saga Lukaku cukup ramai diperbincangkan di bursa transfer musim panas 2023. Pasalnya, nasib pemain berusia 30 tahun itu tak kunjung menemukan titik terang. Chelsea ingin melepas, tapi belum ada tawaran yang cocok.

Juventus menjadi salah satu tim yang tertarik untuk memakai jasa Lukaku. Mantan pemain Inter Milan itu juga tergoda untuk berkostum hitam putih musim depan.

Hanya saja, semuanya berjalan cukup alot karena lagi-lagi belum ada tawaran yang membuat Chelsea tertarik. Menurut laporan Metro, Kamis (3/8/2023), Lukaku dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus.

Si Nyonya Tua berharap dapat mendatangkan pemain tersebut dalam sebuah kesepakatan pertukaran dengan menawarkan Dusan Vlahovic kepada The Blues. Hanya saja, Juve ingin biaya 40 juta poundsterling (setara Rp664 miliar) dimasukkan dalam kesepakatan.

Tentunya kondisi ini membuat Chelsea bimbang. Klub asal London Barat itu masih memikirkan matang-matang terkait keputusan akhirnya.