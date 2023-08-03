Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Romelu Lukaku Sudah Deal Pribadi dengan Juventus, Chelsea Jadi Penghalang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:18 WIB
Romelu Lukaku Sudah <i>Deal</i> Pribadi dengan Juventus, Chelsea Jadi Penghalang
Romelu Lukaku telah mencapai kesepakatan dengan Juventus (Foto: Instagram/@romelulukaku)
A
A
A

JUVENTUS telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Romelu Lukaku perihal kontrak. Transfer tersebut kini bergantung sepenuhnya di tangan Chelsea, apakah akan jadi penghalang atau justru semakin melapangkan jalan.

Saga Lukaku cukup ramai diperbincangkan di bursa transfer musim panas 2023. Pasalnya, nasib pemain berusia 30 tahun itu tak kunjung menemukan titik terang. Chelsea ingin melepas, tapi belum ada tawaran yang cocok.

Romelu Lukaku

Juventus menjadi salah satu tim yang tertarik untuk memakai jasa Lukaku. Mantan pemain Inter Milan itu juga tergoda untuk berkostum hitam putih musim depan.

Hanya saja, semuanya berjalan cukup alot karena lagi-lagi belum ada tawaran yang membuat Chelsea tertarik. Menurut laporan Metro, Kamis (3/8/2023), Lukaku dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus.

Si Nyonya Tua berharap dapat mendatangkan pemain tersebut dalam sebuah kesepakatan pertukaran dengan menawarkan Dusan Vlahovic kepada The Blues. Hanya saja, Juve ingin biaya 40 juta poundsterling (setara Rp664 miliar) dimasukkan dalam kesepakatan.

Tentunya kondisi ini membuat Chelsea bimbang. Klub asal London Barat itu masih memikirkan matang-matang terkait keputusan akhirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644951/petinju-as-richard-torrez-jr-patahkan-hidung-lawan-di-ronde-pertama-bwt.webp
Petinju AS Richard Torrez Jr Patahkan Hidung Lawan di Ronde Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi.jpg
Komentar Marco Bezzecchi usai Rajai MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement