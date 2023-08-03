Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Joan Laporta Kecam Banyak Bintang Top Dunia Ikuti Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:37 WIB
Joan Laporta Kecam Banyak Bintang Top Dunia Ikuti Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi
Presiden Barcelona, Joan Laporta
A
A
A

BARCELONA – Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengecam keras kepindahan bintang top dunia ke Liga Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, sudah ada banyak bintang top dunia memilih ikuti jejak Cristiano Ronaldo main di Arab Saudi.

Eksodus bintang-bintang top dunia dimulai oleh Cristiano Ronaldo. Megabintang Portugal itu hengkang dari Manchester United ke Al Nassr.

Cristiano Ronaldo

Siapa sangka kepindahan Cristiano Ronaldo itu memicu gelombang eksodus bintang top dunia buat main ke Arab Saudi. Terbaru ada duo gelandang Liverpool yaitu Fabinho dan Jordan Henderson yang telah meninggalkan gemerlap sepak bola Eropa demi Arab Saudi.

Sebelumnya bahkan pemain sekaliber Karim Benzema sudah lebih dulu gabung klub Arab Saudi. Melihat fenomena itu, Joan Laporta jadi mengecam keras para bintang top dunia itu.

Laporta melihat para pemain bintang top dunia itu hengkang bukan karena alasan karier yang lebih baik di sepak bola. Seharusnya bagi Joan Laporta, sebagai pemain sepak bola, karier yang lebih baik jadi alasan utama mengapa ingin pindah ke klub baru.

“Ketika seorang pemain, dengan segala kehormatannya, memilih pergi ke Arab Saudi, sudah pasti alasannya bukan karena sepak bola (karier yang lebih baik). Pasti ada alasan lain selain sepak bola, padahal seharusnya karier yang lebih baik jadi prioritas mereka,” kecam Joan Laporta seperti dikutip dari CNN.

Halaman:
1 2
      
