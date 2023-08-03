Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Willhoft-King Ditantang Ketum PSSI Datang ke Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:34 WIB
Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Willhoft-King Ditantang Ketum PSSI Datang ke Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi
Gabriel Han Willhoft-king (kedua dari kanan) ditantang ikut seleksi Timnas Indonesia U-17 (Foto: Official Tottenham)
A
A
A

PEMAIN Tottenham Hotspur U-18, Gabriel Han Willhoft-King, ditantang Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk datang ke Indonesia. Erick Thohir sendiri menyatakan siap untuk mengurus proses naturalisasi gelandang 17 tahun itu jika ada minat dari sang pemain untuk membela Timnas Indonesia U-17.

Gabriel Han Willhoft-King sejatinya pernah masuk dalam daftar pemain diaspora untuk menjalani seleksi Timnas Indonesia U-17 yang akan mentas Piala Dunia U-17 2023. Namun, pada Kamis (27/7/2023) pagi WIB, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memastikan prosesnya batal dilanjutkan.

Pasalnya, Gabriel Han Willhoft-King diketahui tidak memiliki paspor Indonesia. Sebab demikian, sang gelandang 17 tahun itu harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu jika ingin membela skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023.

Belakangan ini, Erick Thohir menantang Gabriel Han Willhoft-King datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Eks presiden Inter Milan itu sendiri menyatakan siap untuk mengurus proses naturalisasi pemain Tottenham Hotspur U-18 itu jika ada keinginan kuat dari yang bersangkutan.

"Saya kalau memang hatinya (Gabriel Han Willhoft-King) merah putih, ya datang ke sini (Indonesia), urusan naturalisasi bisa kita urusin, asal hatinya mau main di sini," ungkap Erick Thohir saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dikutip dari Instagram resmi PSSI, Kamis (3/8/2023).

Sebagai penegasan, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak mendiskriminasikan status pemain diaspora dan lokal karena semuanya punya kesempatan sama untuk membela Timnas Indonesia U-17. Di sisi lain, ia menilai kehadiran pemain diaspora akan menambah opsi dan memperkukuh skuad Garuda Asia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644951/petinju-as-richard-torrez-jr-patahkan-hidung-lawan-di-ronde-pertama-bwt.webp
Petinju AS Richard Torrez Jr Patahkan Hidung Lawan di Ronde Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/kapten_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Rizky Ridho Perpanjang Kontrak di Persija, Tapi Tetap Ngebet Main ke Luar Negeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement