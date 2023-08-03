Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sudah Tahu Pemain yang Takkan Dilepas Klubnya ke Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:26 WIB
Shin Tae-yong Sudah Tahu Pemain yang Takkan Dilepas Klubnya ke Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong bersiap menatap Piala AFF (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengklaim Shin Tae-yong sudah tahu siapa saja pemain yang akan dilepas dan tidak oleh klubnya ke Timnas Indonesia U-23. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut sudah mengantongi kerangka timnya.

Timnas Indonesia U-23 akan bermain di Piala AFF U-23 2023. Ajang tersebut digelar di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Itu artinya, tersisa 14 hari lagi menuju turnamen, tetapi belum ada kabar soal pemusatan latihan (TC).

Timnas Indonesia U-22 (Foto: Reuters/Cindy Liu)

Jangankan TC, daftar pemain yang akan dipanggil pun juga belum diketahui. Hanya saja, Erick mengaku dia dan Shin sudah tahu siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk membela Garuda Muda.

Hanya saja, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak ingin bicara lebih mengenai hal tersebut. Satu hal yang pasti, Erick menyebut Shin sudah tahu pemain yang akan dilepas maupun tidak oleh klubnya.

“Soal pemain yang dipanggil, silakan ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu. Tetapi Coach Shin yang berhak berbicara lebih detail,” kata Erick dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 2 Agustus 2023.

Coach Shin juga sudah tahu siapa pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh klub,” sambung pria berusia 53 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1644939/ivar-jenner-tak-janji-bisa-bela-timnas-indonesia-u22-di-sea-games-2025-ada-apa-ttg.webp
Ivar Jenner Tak Janji Bisa Bela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Ada Apa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Ogah ke Lain Hati, Bagnaia Ingin Setia di Ducati usai Lewati Badai MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement