Shin Tae-yong Sudah Tahu Pemain yang Takkan Dilepas Klubnya ke Timnas Indonesia U-23

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengklaim Shin Tae-yong sudah tahu siapa saja pemain yang akan dilepas dan tidak oleh klubnya ke Timnas Indonesia U-23. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut sudah mengantongi kerangka timnya.

Timnas Indonesia U-23 akan bermain di Piala AFF U-23 2023. Ajang tersebut digelar di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Itu artinya, tersisa 14 hari lagi menuju turnamen, tetapi belum ada kabar soal pemusatan latihan (TC).

Jangankan TC, daftar pemain yang akan dipanggil pun juga belum diketahui. Hanya saja, Erick mengaku dia dan Shin sudah tahu siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk membela Garuda Muda.

Hanya saja, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak ingin bicara lebih mengenai hal tersebut. Satu hal yang pasti, Erick menyebut Shin sudah tahu pemain yang akan dilepas maupun tidak oleh klubnya.

“Soal pemain yang dipanggil, silakan ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu. Tetapi Coach Shin yang berhak berbicara lebih detail,” kata Erick dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 2 Agustus 2023.

“Coach Shin juga sudah tahu siapa pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh klub,” sambung pria berusia 53 tahun itu.