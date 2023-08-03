Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Soroti Pemain Diaspora Usai Dibantai Barcelona 3-0

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:12 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Soroti Pemain Diaspora Usai Dibantai Barcelona 3-0
Timnas Indonesia U-17 kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A di laga uji coba. (Foto: Instagram/@iycindonesia)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menyoroti pemain diaspora usai timnya dibantai Barcelona Juvenil A 3-0 di laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB. Bima Sakti mengatakan, beberapa pemain diaspora yang turun di laga tersebut seperti Alifta Rahman Kusuma dan Aaron Suitela masih butuh waktu untuk adaptasi.

Sekadar diketahui, Bima Sakti menyertakan lima pemain diaspora untuk melakoni laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18 (Sabtu, 5 Agustus 2023). Sayangnya, pemain-pemain diaspora yang diharapkan mendongkrak performa Timnas Indonesia U-17 belum semuanya bergabung.

Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A

Tercatat baru Alifta Rahman Kusuma (Selandia Baru), Igor Arungbumi Sanders (Belanda), dan Aaron Suitela (Australia) yang bergabung. Sementara itu, Welber Jardim (Brasil) dan Althaf Fawwaz Khan (Amerika Serikat) belum bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda Asia.

“Memang kita coba tadi ada Alifta Rahman Kusuma baru datang dari Selandia Baru, juga Aaron Liam Suitela kita semua berikan kesempatan, tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya butuh waktu kemarin baru ke Indonesia,” kata Bima Sakti mengutip dari ANTARA News.

Sekarang harapannya, seluruh pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia segera bergabung dengan Timnas Indonesia U-17. Sebab, turnamen besar segera disongsong Timnas Indonesia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023, yakni Piala Dunia U-17 2023.

Demi meraih hasil maksimal di ajang dua tahunan tersebut, Timnas Indonesia U-17 bakal menggelar serangkaian laga uji coba. Terdekat, skuad Garuda Asia akan menantang Kashima Antlers U-18 di Stadion I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1644935/media-vietnam-soroti-kekuatan-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-thailand-2025-pvs.webp
Media Vietnam Soroti Kekuatan Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/18/cahya_supriadi.jpg
Cahya Supriadi Pede Masuk Skuad SEA Games 2025 meski Kebobolan 3 Gol Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement