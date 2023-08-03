Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Soroti Pemain Diaspora Usai Dibantai Barcelona 3-0

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menyoroti pemain diaspora usai timnya dibantai Barcelona Juvenil A 3-0 di laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB. Bima Sakti mengatakan, beberapa pemain diaspora yang turun di laga tersebut seperti Alifta Rahman Kusuma dan Aaron Suitela masih butuh waktu untuk adaptasi.

Sekadar diketahui, Bima Sakti menyertakan lima pemain diaspora untuk melakoni laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18 (Sabtu, 5 Agustus 2023). Sayangnya, pemain-pemain diaspora yang diharapkan mendongkrak performa Timnas Indonesia U-17 belum semuanya bergabung.

Tercatat baru Alifta Rahman Kusuma (Selandia Baru), Igor Arungbumi Sanders (Belanda), dan Aaron Suitela (Australia) yang bergabung. Sementara itu, Welber Jardim (Brasil) dan Althaf Fawwaz Khan (Amerika Serikat) belum bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda Asia.

“Memang kita coba tadi ada Alifta Rahman Kusuma baru datang dari Selandia Baru, juga Aaron Liam Suitela kita semua berikan kesempatan, tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya butuh waktu kemarin baru ke Indonesia,” kata Bima Sakti mengutip dari ANTARA News.

Sekarang harapannya, seluruh pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia segera bergabung dengan Timnas Indonesia U-17. Sebab, turnamen besar segera disongsong Timnas Indonesia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023, yakni Piala Dunia U-17 2023.

Demi meraih hasil maksimal di ajang dua tahunan tersebut, Timnas Indonesia U-17 bakal menggelar serangkaian laga uji coba. Terdekat, skuad Garuda Asia akan menantang Kashima Antlers U-18 di Stadion I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu, 5 Agustus 2023.