HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Lawan Malaysia dan Timor Leste, Sanggup Juara Grup?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:07 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Lawan Malaysia dan Timor Leste, Sanggup Juara Grup?
Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di ajang Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Indonesia.

Malaysia akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di fase grup. Pertandingan akan berlangsung di Rayong Provice Stadium, Rayong, Thailand pada 18 Agustus 2023.

Kemudian selang dua hari setelahnya, pasukan Shin Tae-yong berhadapan dengan Timor Leste di pertandingan pamungkas grup. Kedua tim saling bentrok pada 20 Agustus 2023.

Indonesia wajib meraih kemenangan pada dua laga di atas jika ingin lolos sebagai juara grup. Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Melihat kekuatan calon lawan di fase grup, Timnas Indonesia jelas berpeluang untuk keluar sebagai status juara Grup B. Saat ini, PSSI memang belum mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U-23 2023 nanti.

Namun, pelatih Shin Tae-yong sebelumnya sudah memberikan isyarat kalau dirinya akan menurunkan skuad terbaik di ajang kali ini. Di sisi lain, asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto mengatakan STY sudah kantongi beberapa nama untuk Timnas Indonesia U-23 jelang mentas di Piala AFF U-23 2023.

