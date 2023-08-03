Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Diperkuat Pemain Naturalisasi Tambahan di Piala Dunia 2026, Media Vietnam Ketar-ketir

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:56 WIB
Timnas Indonesia Bakal Diperkuat Pemain Naturalisasi Tambahan di Piala Dunia 2026, Media Vietnam Ketar-ketir
Timnas Indonesia vs Vietnam (FOTO: Soha).
A
A
A

MEDIA Vietnam mulai ketar-ketir negaranya susah lolos ke Piala Dunia 2026 karena Timnas Indonesia. Pasalnya media Vietnam tahu Timnas Indonesia bakal diperkuat pemain naturalisasi tambahan.

Timnas Vietnam tergabung di Grup F bersama Irak, Filipina, dan pemenang antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapatkan usai drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (27/7/2023).

Timnas Indonesia vs Argentina

Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sendiri akan dilakukan dua leg yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Selain akan segrup dengan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Vietnam juga segrup bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023. Vietnam tergabung di Grup D di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia, Jepang, dan Irak.

Baru-baru ini, media Vietnam yakni Soha menyebut Timnas Indonesia akan mendapat amunisi tambahan yakni sejumlah pemain naturalisasi baru yang mentas di Eropa. Mereka menyebut rencana penambahan pemain naturalisasi Grade A Eropa di Timnas Indonesia itu demi lawan Vietnam.

"Timnas Indonesia menambah banyak pemain naturalisasi untuk bertemu dengan tim Vietnam di turnamen besar," tulis judul artikel Soha Vn, dikutip Rabu (2/8/2023).

