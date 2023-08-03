Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pertandingan Inter Miami vs Orlando City di Piala Liga 2023: Cetak 2 Gol, Lionel Messi Bantu The Herons Lolos ke 16 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:51 WIB
Hasil Pertandingan Inter Miami vs Orlando City di Piala Liga 2023: Cetak 2 Gol, Lionel Messi Bantu <i>The Herons</i> Lolos ke 16 Besar
Lionel Messi bantu Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City. (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA Lionel Messi berhasil mengantarkan klubnya, Inter Miami lolos ke babak 16 besar Piala Liga 2023. Kepastian itu diraih usai Messi dan kawan-kawan menang atas Orlando City yang baru saja berakhir pada Kamis (3/8/2023) pagi WIB.

Dalam laga 32 besar Piala Liga 2023 itu, Inter Miami menang dengan skor 3-1. Dua gol tim berjuluk The Herons itu dicetak oleh Lionel Messi di menit ketujuh dan 72, lalu satu gol tambahan disumbangkan oleh Josef Martinez di menit 51 lewat tendangan penalti.

Berkat kemenangan itulah, Inter Miami berhak melaju ke babak 16 besar Piala Liga 2023. Messi jelas menjadi bintang dalam pertandingan yang dihelat di kandang Inter Miami, yakni DRV PNK Stadium tersebut.

Aksi Lionel Messi di laga Inter Miami vs Orlando City

Sebab dua golnya berperan besar dalam kemenangan Inter Miami di laga penting tersebut. Messi menjadi aktor utama lantaran mencetak gol perdana di laga tersebut ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Lewat umpan manis Robert Taylor yang langsung menuju Messi yang berada tepat di depan gawang, La Pulga yang tanpa penjagaan dengan mudah mencetak gol. Lalu pada gol keduanya, Messi pun mencetak gol penentu kemenangan menjadi 3-1 di menit 72.

