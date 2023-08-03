Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lapangan Latihan untuk Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta dan Bandung Bakal Ditambah!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:39 WIB
Lapangan Latihan untuk Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta dan Bandung Bakal Ditambah!
Lapangan A GBK di Senayan, Jakarta, biasa dipakai untuk latihan (Foto: PPKGBK)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan lapangan latihan untuk keperluan Piala Dunia U-17 2023, terutama di Kota Jakarta dan Bandung, akan ditambah. Hal itu untuk mengakomodir digelarnya pertandingan di masing-masing kota nanti.

Sebelumnya, Erick mengumumkan Jakarta dan Bandung masing-masing akan menggelar pertandingan untuk dua grup Piala Dunia U-17 2023. Sementara itu, Kota Solo dipercaya menggelar satu grup beserta semifinal dan final.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: PSSI)

Pembagian tersebut merupakan hasil dari diskusi dengan FIFA yang berlangsung Rabu 2 Agustus 2023. PSSI tengah mengusulkan agar Ibu Kota DKI Jakarta mendapat jatah pertandingan untuk dua grup.

"Lalu dari Bu Tisha (Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI), tadi saya ketemu FIFA sore hari jam tiga, di mana dari hasil diskusi dengan FIFA sendiri, kita akan mencoba mem-propose pada FIFA bahwa nanti di Jakrta ada dua grup yang main, dan timnas main di Jakarta,” kata Erick di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023.

“Lalu di Bandung dua grup, di Solo itu kita tahu semifinal dan final di Solo, tentu nantinya di Surabaya segrup, ini sedang kita dorong,” lanjut pria berusia 53 tahun itu.

Untuk mengakomodir hal itu, PSSI berencana menambah lapangan latihan di dua kota tersebut. Adapun satu lapangan latihan akan ditambah di Jakarta, sedangkan dua lapangan latihan akan ditambah di Bandung.

Halaman:
1 2
      
