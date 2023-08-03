Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Berbakat Jebolan Persebaya Surabaya yang Jadi Jagoan Timnas Indonesia, Nomor 1 Mentas di Eropa!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:24 WIB
3 Pemain Berbakat Jebolan Persebaya Surabaya yang Jadi Jagoan Timnas Indonesia, Nomor 1 Mentas di Eropa!
Marselino Ferdinan merupakan salah satu pemain jebolan Persebaya Surabaya (Foto: KMSK Deinze)
SEBANYAK 3 pemain berbakat jebolan Persebaya Surabaya yang jadi jagoan Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Dari ketiga pemain alumni Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- tersebut, salah satu di antaranya sedang berkarier di Eropa!

Sejak didirikan pada 18 Juni 1927, Persebaya Surabaya kerap mengorbitkan sejumlah pemain berbakat di usia muda. Teranyar, klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo itu telah melahirkan sosok Toni Firmansyah, pemain 18 tahun yang sudah mengoleksi 4 laga dan 1 assist di Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, sejumlah talenta muda yang diorbitkan oleh Persebaya Surabaya bukan hanya menjadi andalan di klub saja, namun juga tampil apik di Timnas Indonesia. Terhitung, sudah ada 3 pemain berbakat jebolan Persebaya Surabaya yang jadi jagoan Timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Berbakat Jebolan Persebaya Surabaya yang Jadi Jagoan Timnas Indonesia:

3. Ernando Ari Sutaryadi

Ernando Ari

Ernando Ari Sutaryadi merupakan jebolan Persebaya junior pada 2018. Kiper kelahiran 27 Februari 2002 di Semarang itu juga pernah mengikuti program Garuda Select sebelum akhirnya promosi ke skuad utama Persebaya sejak 2020. Hingga kini, Ernando Ari kerap menjadi andalan Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024.

Di level tim nasional, Ernando Ari pernah memperkuat Timnas Indonesia U-16, U-19, U-22, U-23, hingga senior. Bahkan, kiper 21 tahun ini sekarang jadi andalan di Timnas Indonesia senior dengan mencatatkan 3 caps termasuk saat melawan Palesinta dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
