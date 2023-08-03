Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rudy Eka Hengkang, PSSI Belum Dapat Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:17 WIB
Rudy Eka Hengkang, PSSI Belum Dapat Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Baru
Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mencari pelatih baru untuk Timnas Putri Indonesia (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui pihaknya belum mendapat pelatih Timnas Putri Indonesia yang baru menggantikan Rudy Eka Priyambada. Bahkan, kemungkinan menggunakan pelatih asal Jepang juga belum ada.

Seperti diketahui, Rudy Eka resmi menjabat sebagai pelatih Gresik United pada Selasa 1 Agustus 2023. Dia meninggalkan pos pelatih Timnas Putri Indonesia untuk menangani klub asal Jawa Timur tersebut.

Rudy Eka Priyambada

Erick mengatakan hingga saat ini Garuda Pertiwi belum mendapatkan sosok pengganti Rudy. Pria berusia 53 tahun itu menuturkan PSSI masih mencari pelatih yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

“Belum, belum dapat,” kata Erick kepada awak media di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Erick mengatakan ingin mengadakan kerjasama dengan Jepang untuk melatih Timnas Putri Indonesia. Namun, sosok dari Jepang ini belum diketahui akan dijadikan pendamping atau pelatih utama Timnas Putri.

“Saya rasa begini kembali kan saya ingin inginnya ada coach dari Jepang lalu ada pendamping coach Indonesia seperti sekarang," terang Erick.

