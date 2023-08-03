42 Pemain Termasuk Diaspora Prancis dan Australia Seleksi Kembali Timnas Indonesia U-17

JAKARTA - Sebanyak 42 pemain akan kembali mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membeberkan terdapat pemain diaspora asal Prancis dan Australia pada seleksi kali ini.

Saat ini, 34 pemain Timnas Indonesia U-17 melakukan persiapan lanjutan dengan mengikuti International Youth Championship 2023 di Bali. Terkini, skuad Garuda Asia dihajar 0-3 oleh Barcelona Juvenil A di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Rabu (2/8/2023).

Sementara itu, 42 pemain lainnya, termasuk yang lolos seleksi di daerah, juga akan mengikuti seleksi kembali. Daftar itu berisi campuran pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) dan pemain diaspora tambahan.

“Dari 1000 lebih peserta, dari 42 ini 15 sampai 17 (Agustus 2023) akan gabung untuk diseleksi lagi sebelum kita punya tim yang berangkat ke Jerman, jumlahnya coach yang memutuskan,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

“42 ini tak ada jaminan terseleksi, tapi saya lihat bebrapa talenta yang saya lihat memang ada potensi, dari data yang disampaikan pak Zainudin Amali, ini banyak pemain EPA klub,” jelasnya kemudian.

Pemain yang lolos seleksi akan ikut ke Jerman bersama rombongan kerangka Timnas Indonesia U-17 untuk melakoni pemusatan latihan (TC) lanjutan. Erick lantas membeberkan asal negara pemain diaspora yang turut mengikuti seleksi lanjutan tersebut.