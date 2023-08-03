Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong dan Erick Thohir Tahu Siapa Saja Pemain yang Tidak Dilepas sang Klub ke Timnas Indonesia U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:53 WIB
Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong dan Erick Thohir Tahu Siapa Saja Pemain yang Tidak Dilepas sang Klub ke Timnas Indonesia U-23
Shin Tae-yong harus melalui jalan terjal untuk memimpin Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengetahui siapa saja pemain yang tidak dilepas sang klub ke Timnas Indonesia U-23 untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Meski begitu, Erick Thohir tidak mau membocorkan siapa saja nama pemain dan klub yang dimaksud.

Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan, biar Shin Tae-yong yang menyampaikannya secara detail. Sebab, soal pemain yang dipanggil, merupakan otoritas dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Erick Thohir

(Erick Thohir saat menghadiri konferensi pers PSSI pada Rabu, 2 Agustus 2023 malam WIB. (Foto: PSSI)

“Perihal pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, silakan tanya ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu (siapa saja pemain yang dipanggil). Namun, coach Shin Tae-yong yang berhak berbicara lebih detail,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers pada Rabu, 2 Agustus 2023.

“Per hari ini coach Shin sudah tahu siapa saja pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh sang klub. Soal pemusatan latihan biar klub dan tim nasional yang negosiasi,” lanjut Erick Thohir.

Sekadar diketahui, penyelenggaraan Piala AFF U-23 2023 berbarengan dengan bergulirnya Liga 1 2023-2024. Tentunya banyak klub yang berteriak jika banyak pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23.

Ambil contoh Persija Jakarta. Saat ini, Persija Jakarta mengalami krisis di lini belakang setelah Muhammad Ferarri mengikuti pendidikan kepolisian dan Hansamu Yama mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/milklife_soccer_challenge.jpg
Pesta Juara! MI Al Ihsan & SDN Mojorejo 01 Kuasai MilkLife Soccer Challenge Malang 2025–2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement