Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong dan Erick Thohir Tahu Siapa Saja Pemain yang Tidak Dilepas sang Klub ke Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong harus melalui jalan terjal untuk memimpin Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@pssi)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengetahui siapa saja pemain yang tidak dilepas sang klub ke Timnas Indonesia U-23 untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Meski begitu, Erick Thohir tidak mau membocorkan siapa saja nama pemain dan klub yang dimaksud.

Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan, biar Shin Tae-yong yang menyampaikannya secara detail. Sebab, soal pemain yang dipanggil, merupakan otoritas dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

(Erick Thohir saat menghadiri konferensi pers PSSI pada Rabu, 2 Agustus 2023 malam WIB. (Foto: PSSI)

“Perihal pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, silakan tanya ke Shin Tae-yong. Saya sendiri sudah tahu (siapa saja pemain yang dipanggil). Namun, coach Shin Tae-yong yang berhak berbicara lebih detail,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers pada Rabu, 2 Agustus 2023.

“Per hari ini coach Shin sudah tahu siapa saja pemain yang dilepas dan tidak dilepas oleh sang klub. Soal pemusatan latihan biar klub dan tim nasional yang negosiasi,” lanjut Erick Thohir.

Sekadar diketahui, penyelenggaraan Piala AFF U-23 2023 berbarengan dengan bergulirnya Liga 1 2023-2024. Tentunya banyak klub yang berteriak jika banyak pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23.

Ambil contoh Persija Jakarta. Saat ini, Persija Jakarta mengalami krisis di lini belakang setelah Muhammad Ferarri mengikuti pendidikan kepolisian dan Hansamu Yama mengalami cedera.