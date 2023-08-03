Hasil Chelsea vs Borussia Dortmund di Laga Uji Coba 2023: Sama Kuat, The Blues Ditahan 1-1!

HASIL Chelsea vs Borussia Dortmund di laga uji coba 2023 akan diulas dalam artikel ini. The Blues -julukan Chelsea- ditahan imbang dengan skor 1-1.

Laga Chelsea vs Borussia Dortmund digelar di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat, Kamis (3/8/2023) pukul 07.30 WIB. Gol semata wayang Chelsea dicetak oleh Mason Burstow pada menit ke-89.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Chelsea vs Borussia Dortmund. Chelsea sendiri membuka laga dengan cukup dominan.

Bahkan, Chelsea nyaris membuka keunggulan lebih cepat. Sayang, tendangan Nicolas Jackson di menit ke-8 masih bisa ditepis kiper Dortmund, Alexander Meyer.

BACA JUGA: Juventus Disarankan Datangkan Romelu Lukaku dari Chelsea

Dortmund sendiri tak tinggal diam terus diserang. Mereka juga berusaha membangun serangan, meski masih belum efektif karena lini pertahanan yang dimiliki Chelsea masih cukup kukuh.

Memasuki lima menit akhir, The Blues -julukan Chelsea- kembali menggempur pertahanan Dortmund. Peluang emas pun tercipta di menit ke-42 lewat tendangan Jackson yang sayangnya masih melambung. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.