HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FIFA Inspeksi Calon Venue Piala Dunia U-17 2023: Mayoritas Soroti Kualitas Rumput di Stadion

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:13 WIB
Hasil FIFA Inspeksi Calon Venue Piala Dunia U-17 2023: Mayoritas Soroti Kualitas Rumput di Stadion
FIFA lakukan inspeksi ke calon venue Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL FIFA inspeksi calon venue Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Hasilnya, Evaluasi yang diberikan FIFA pun mayoritas ditekankan pada aspek kualitas rumput stadion di Indonesia.

Ajang Piala Dunia U-17 2023 memang akan digelar di Indonesia. Tepatnya, ajang itu akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Stadion Manahan

Jelang bergulirnya ajang itu, PSSI pun mengajukan delapan stadion untuk jadi venue Piala Dunia U-17 2023. Dari delapan calon venue tersebut, empat stadion di antaranya sudah disetujui oleh FIFA.

Keempat stadion itu adalah Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya). Dua nama terakhir yang disebut merupakan calon venue Piala Dunia U-20 2023 yang sebelumnya batal digelar di Indonesia.

Stadion Manahan dan Stadion Gelora Bung Tomo diketahui rutin dipakai untuk menggelar pertandingan Liga 1 2023-2023. Stadion Manahan menjadi markas Persis Solo, sementara Stadion Gelora Bung Tomo menjadi markas Persebaya Surabaya.

