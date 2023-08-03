Bantai Timnas Indonesia U-17 Lewat Skor 3-0, Barcelona Juvenil A Banjir Ucapan Terima Kasih

MEMBANTAI Timnas Indonesia U-17 lewat skor 3-0 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion I Gusti Ngurai Rai pada Rabu, 8 Agustus 2023 malam WIB, Barcelona Juvenil A menerima banyak ucapan terima kasih. Ucapan itu diterima para pemain Barcelona Juvenil A dari sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air.

Pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial berterima kasih kepada Barcelona Juvenil A karena telah memberikan pelajaran berharga kepada personel Timnas Indonesia U-17. Mereka ramai-ramai menyerbu akun Instagram resmi akademi Barcelona untuk sekadar mengucapkan ‘terima kasih’

(Akun Instagram Akademi Barcelona banjir ucapan terima kasih dari netizen Indonesia. (Foto: Instagram/@fcbmasia)

Harapannya, pengalaman ini membuat Timnas Indonesia U-17 bangkit dalam laga-laga ke depan, termasuk saat mengarungi Piala Dunia U-17 2023. Respons positif yang ditunjukkan netizen tentu saja menjadi kebaikan untuk Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17.

“Terima kasih para pemain Barcelona atas motivasinya untuk anak Timnas Indonesia U-17,” kata seorang netizen.

“Terima kasih banyak telah mengizinkan kami betanding dengan Anda untuk mendapatkan pengalaman sepak bola kami. Sungguh berarti bagi kami. Salam dan menikmati negara kita,” timpal netizen lainnya.

Selain itu, ada juga yang berharap Barcelona senior datang ke Indonesia. Impian ini diharapkan dapat sampai ke telinga manajemen Barcelona senior.