HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Masuk Gantikan Zidane Iqbal, FC Utrecht Tumbang 1-2 dari Bologna

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:27 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Masuk Gantikan Zidane Iqbal, FC Utrecht Tumbang 1-2 dari Bologna
Ivar Jenner kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Ivar Jenner, masuk gantikan Zidane Iqbal, FC Utrecht tumbang 1-2 dari Bologna. Laga uji coba pramusim tersebut berlangsung di Sportcomplex Zoudenbalch, Belanda, pada Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB.

FC Utrecht sejatinya sempat unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-56 lewat sepakan Anthony Descotte. Namun, miskomunikasi di lini belakang FC Utrecht berhasil dimanfaatkan oleh pemain Bologna, Joshua Zirkzee, pada menit ke-76 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Ivar Jenner

Sayangnya, FC Utrecht justru harus kena comeback di kandangnya sendiri. Bologna sukses memastikan kemenangan 2-1 di menit ke-80 lewat sundulan Lorenzo De Silvestri yang mampu menyambut sepak pojok dengan baik.

Dalam laga tersebut, Ivar Jenner masuk sebagai pengganti di babak kedua saat FC Utrecht unggul 1-0 atas Bologna. Gelandang Timnas Indonesia itu tepatnya masuk di menit ke-71 untuk menggantikan mantan wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal.

