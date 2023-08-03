Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Jadi Starter di Laga KMSK Deinze vs FC Dordrecht, Menang atau Kalah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:38 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Jadi Starter di Laga KMSK Deinze vs FC Dordrecht, Menang atau Kalah?
Marselino Ferdinan kala membela KSMK Deinze. (Foto: KMSK Deinze)
PEMAIN Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, jadi starter di laga KMSK Deinze vs FC Dordrecht, menang atau kalah? Duel KMSK Deinze vs FC Dordrecht yang digelar pada Kamis (3/8/2023) pukul 00.00 WIB tadi itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

KMSK Deinze yang berstatus sebagai tuan rumah kebobolan lebih dulu di awal pertandingan tepatnya di menit ke-11. Adalah Jaymiliano Pinas yang berhasil menjebol gawang klub Marselino Ferdinan itu sekaligus membawa FC Dordrecht unggul 1-0 atas tuan rumah.

Marselino Ferdinan

Beruntung, KMSK Deinze mampu menyamakan kedudukan di menit ke-81. Sosok penyelamat KMSK Deinze dari kekalahan adalah Lennar Mertens yang sukses membobol gawang FC Dordrecht yang mengubah kedudukan menjadi 1-1 hingga laga berakhir.

Dalam laga uji coba pramusim tersebut, Marselino Ferdinan dipercaya pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean, untuk tampil sebagai starter. Namun, gelandang serang 18 tahun itu tidak mampu membobol gawang klub Liga 2 Belanda tersebut.

