Reaksi Erick Thohir soal Timnas Indonesia yang Hadapi Brunei di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rezeki Anak Saleh!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi atas duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Erick, itu merupakan rezeki bagi Timnas Indonesia.

Meski menjadi keuntungan, Timnas Indonesia tetap diminta tidak boleh memandang remeh lawan. Dengan begitu, hasil manis bisa tetap diraih.

"Rezeki anak soleh. Kami di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (melawan Brunei Darussalam), tapi tak boleh remehkan," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Kamis (3/8/2023).

Duel Timnas Indonesia vs Brunei sendiri akan digelar dua leg. Laga leg I akan berlangsung pada 12 Oktober 2023, sedangkan pertemuan kedua digelar pada 17 Oktober 2023. Namun, belum diketahui akan berlangsung di stadion mana.

Erick Thohir pun mengatakan Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan peluang lolos ke fase kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan siap berjuang melawan Brunei, lalu kemudian fokus ke pertarungan di Grup F pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.