Bima Sakti Ungkap Alasan Timnas Indonesia U-17 Kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengungkap penyebab kenapa timnya kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A dalam laga yang dilangsungkan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB. Bima Sakti mengatakan, Timnas Indonesia U-17 kalah karena sejak awal dirinya ingin melihat kelemahan yang ada di skuad Garuda Asia.

Karena itu, Bima Sakti melakukan banyak pergantian pemain di laga ini demi memperjelas kelemahan apa yang dimiliki skuad Timnas Indonesia U-17. Dengan begitu, Bima Sakti dan konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth, jadi paham apa yang harus diperbaiki dari timnya.

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti)

“Ini pertandingan perdana kita dan saya tujuannya mencoba semua pemain, kami sudah koordinasi dengan Frank (konsultan pelatih Timnas U-17), penting buat kita jadi kita lebih tahu dan paham bagaimana tim dan kekurangan kita,” kata Bima Sakti, mengutip dari Antara News.

Dari lima pemain diaspora yang dipanggil untuk melakoni laga kontra Barcelona Juvenil A, hanya dua yang berada di pinggir lapangan. Mereka ialah Alifta Rahman Kusuma dan Aaron Suitela (Brasil).

Sayangnya, dua pemain ini masih tampil kurang optimal. Bima Sakti pun mewajarkannya karena mereka membutuhkan waktu untuk adaptasi.

“Memang kita coba tadi ada Alifta Rahman Kusuma baru datang dari Selandia Baru, juga Aaron Liam Suitela kita semua berikan kesempatan, tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya butuh waktu kemarin baru ke Indonesia,” lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022 ini.