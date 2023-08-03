Jadi Konsultan Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth Lebihi Kesepakatan Awal karena Bakal Berada Sebulan di Indonesia

JAKARTA – Konsultan Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth, bakal sebulan berada di Indonesia. Dengan begitu, Frank Wormuth akan melebihi kesepakatan awal dengan PSSI.

Diketahui, Frank Wormuth awalnya bersepakat dengan PSSI untuk hanya sepekan berada di Indonesia. Wormuth merupakan calon Direktur Teknik (Dirtek) baru PSSI akan menjalani tugasnya untuk menjadi pendamping Bima Sakti di jajaran staf Timnas Indonesia U-17.

Eks pelatih Timnas Jerman U-20 itu pun sudah hadir di Indonesia dan siap mendampingi Timnas Indonesia U-17 di ajang International Youth Championship (IYC) 2023. Nantinya, Wormuth akan berada di Indonesia selama sebulan.

Setelah itu, Wormuth akan pulang ke Jerman. Dia akan mendampingi pemusatan latihan (TC) lanjutan skuad Garuda Asia di negaranya.

Keputusan Wormuth berada sebulan di Indonesia pun di luar kesepakatan Wormuth dengan PSSI. Sebab tadinya, Wormuth hanya akan berada di Indonesia selama sepekan.

“Untuk coach Frank (Wormuth), kemarin saya sudah makan siang dengan beliau, dengan Indra Sjafri, tadi pagi saya dapat laporan sudah mendarat di Bali beliau, dia sudah menyepakati jobdesc-nya,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

“Jadi pendamping pelatih, ada di belakang pelatih, dan dia meninjau masukan yang diberikan sesuai masukan pelatih atau lewat kondisi pemain,” lanjutnya.