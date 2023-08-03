Jurgen Klopp Ngamuk dan Salahkan 4 Pemain Liverpool Setelah Kalah 3-4 dari Bayern Munich

PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp, mengamuk dan menyalahkan empat pemainnya setelah sang tim kalah 3-4 dari Bayern Munich di laga uji coba yang berlangsung di Stadion National Kallang, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB. Sebanyak empat nama yang disalahkan Jurgen Klopp adalah Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez.

Uniknya, keempat nama di atas merupakan pemain belakang. Hal itu berarti, Jurgen Klopp masih belum puas dengan kinerja lini pertahanan The Reds –julukan Liverpool.

Dalam laga tersebut, Liverpool unggul cepat atas Bayern Munich lewat gol Cody Gakpo di menit kedua. Skuad berjuluk The Reds itu kemudian menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol sundulan Virgil van Dijk di menit ke-28.

Akan tetapi, Bayern Munich dapat dengan mudah menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol. Tim berjuluk Die Roten itu mencetak dua gol ke gawang Liverpool lewat aksi Serge Gnabry (33’) dan Leroy Sane (42’).

Aksi saling berbalas gol terus tercipta hingga akhirnya Bayern Munich menang tipis 4-3 atas Liverpool. Jurgen Klopp pun menyoroti Kesalahan Trent Alexander-Arnold dan Joel Matip yang membuat Liverpool kebobolan gol pertama. Kemudian, Ibrahima Konate dan Joe Gomez yang baru masuk di babak kedua juga tidak tampil baik.

“Pada gol pertama (Bayern), Trent dan Joel harus bereaksi lebih baik,” kesal Jurgen Klopp mengutip dari HITC.