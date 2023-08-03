Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jurgen Klopp Ngamuk dan Salahkan 4 Pemain Liverpool Setelah Kalah 3-4 dari Bayern Munich

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:01 WIB
Jurgen Klopp Ngamuk dan Salahkan 4 Pemain Liverpool Setelah Kalah 3-4 dari Bayern Munich
Liverpool kalah 3-4 dari Bayern Munich. (Foto: Instagram/@liverpoolfc)
A
A
A

PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp, mengamuk dan menyalahkan empat pemainnya setelah sang tim kalah 3-4 dari Bayern Munich di laga uji coba yang berlangsung di Stadion National Kallang, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB. Sebanyak empat nama yang disalahkan Jurgen Klopp adalah Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez.

Uniknya, keempat nama di atas merupakan pemain belakang. Hal itu berarti, Jurgen Klopp masih belum puas dengan kinerja lini pertahanan The Reds –julukan Liverpool.

Liverpool vs Bayern Munich

Dalam laga tersebut, Liverpool unggul cepat atas Bayern Munich lewat gol Cody Gakpo di menit kedua. Skuad berjuluk The Reds itu kemudian menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol sundulan Virgil van Dijk di menit ke-28.

Akan tetapi, Bayern Munich dapat dengan mudah menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol. Tim berjuluk Die Roten itu mencetak dua gol ke gawang Liverpool lewat aksi Serge Gnabry (33’) dan Leroy Sane (42’).

Aksi saling berbalas gol terus tercipta hingga akhirnya Bayern Munich menang tipis 4-3 atas Liverpool. Jurgen Klopp pun menyoroti Kesalahan Trent Alexander-Arnold dan Joel Matip yang membuat Liverpool kebobolan gol pertama. Kemudian, Ibrahima Konate dan Joe Gomez yang baru masuk di babak kedua juga tidak tampil baik.

“Pada gol pertama (Bayern), Trent dan Joel harus bereaksi lebih baik,” kesal Jurgen Klopp mengutip dari HITC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644871/islam-makhachev-rebut-sabuk-welter-ufc-322-usai-habisi-jack-della-maddalena-tsk.webp
Islam Makhachev Rebut Sabuk Welter UFC 322 usai Habisi Jack Della Maddalena
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/moncongbulo_menumbangkan_halus_fc_4_1.jpg
Hasil Pro Futsal League: Buas! Moncongbulo Terkam Halus FC 4-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement