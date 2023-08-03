Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Mulai Terungkap, Nomor 1 Jadi Lokasi Opening Ceremony Plus Markas Timnas Indonesia U-17?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:44 WIB
4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Mulai Terungkap, Nomor 1 Jadi Lokasi Opening Ceremony Plus Markas Timnas Indonesia U-17?
Berikut 4 stadion Piala Dunia U-17 2023, salah satuya JIS. (Foto: Instagram/@jakinstadium)
SEBANYAK 4 stadion Piala Dunia U-17 2023 mulai terungkap. Hal itu diketahui dari ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 2 Agustus 2023 malam WIB.

Dalam pernyataannya, PSSI mendorong FIFA agar laga-laga fase grup digelar di Jakarta (dua grup), Bandung (dua grup), Surabaya (satu grup) dan Solo (satu grup). Merujuk kepada delapan stadion yang diajukan PSSI sebelumnya, sudah dapat diprediksi stadion mana saja yang kemungkinan besar ditunjuk FIFA menjadi venue Piala Dunia U-17 2023.

FIFA sendiri sudah melakukan inspeksi kepada empat stadion ini dalam kunjungan yang mereka lakukan pekan lalu. Lantas, stadion apa saja yang dimaksud?

Berikut 4 stadion yang kemungkinan digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023:

4. Stadion si Jalak Harupat (Bandung)

Stadion si Jalak Harupat

Stadion si Jalak Harupat kemungkinan besar ditunjuk sebagai venue Piala Dunia U-17 2023. Sekira dua jam lamanya pada Minggu, 30 Juli 2023, delegasi FIFA melakukan pengecekan di stadion yang kerap dijadikan Persib Bandung sebagai kandang ini.

3. Stadion Manahan (Solo)

Stadion Mahanan

Stadion Manahan Solo kebagian diinspeksi FIFA pada Selasa, 1 Agustus 2023. Markas Persis Solo di Liga 1 2023-2024 ini tak hanya diproyeksikan menggelar laga-laga fase grup, tapi juga semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023.

Sekadar diketahui, stadion ini awalnya juga diproyeksikan menggelar laga semifinal dan final Piala Dunia U-20 2023. Namun, berhubung Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Stadion Mahanan pun batal menggelar laga.

