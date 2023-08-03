Bali United Tahan Persib Bandung di Kandangnya, Stefano Cugurra Sudah Terka Taktik Bojan Hodak

BALI United tahan Persib Bandung di kandangnya, Stefano Cugurra sudah terka taktik Bojan Hodak. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (3/8/2023) tersebut berakhir dengan skor 0-0.

Stefano Cugurra alias Teco selaku pelatih Bali United mengatakan bahwa kunci utama keberhasilan timnya untuk mencuri poin adalah perubahan taktiknya. Pada babak kedua, Bali United bermain dengan lebih tertutup karena menyadari Persib perlu menang di kandang.

Teco menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk bermain lebih menyerang di babak pertama. Namun, setelah gagal mencetak gol, dia mengubah taktiknya menjadi lebih bertahan di babak kedua karena satu poin sudah cukup bagi Bali United selaku tim tandang.

"Di babak kedua, kita sudah tahu mereka harus menang di kandang hari ini. Kita jadi lebih bertahan supaya tidak kebobolan," ungkap Teco usai pertandingan.

Teco menyebut bahwa dirinya sudah memperkirakan Persib bakal tampil lebih all-out di babak kedua. Sebab, tim berjuluk Maung Bandung itu bertekad meraih kemenangan di kandang, terlebih pada laga debut Bojan Hodak.

"Di babak pertama kita main lebih terbuka, kita kerja buat cetak gol di babak pertama tapi yang bertahan dari Persib juga bagus. Saya lihat semangat dari tim Persib luar biasa, mereka bekerja keras," tambahnya.

"Di babak kedua kita harus lebih bertahan. Mereka di home pasti mereka lebih menyerang, beberapa pemain diganti di babak kedua di Persib, semua pemain menyerang, kita juga buat lebih bertahan. Saya pikir hari ini satu poin cukup buat kita," tegasnya.