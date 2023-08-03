Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Penyebab Persib Bandung Ditahan 0-0 oleh Bali United di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Faktor Krusial

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:29 WIB
Persib Bandung tertahan 0-0 di kandang kontra Bali United (Foto: Twitter/persib)
SEBANYAK lima penyebab Persib Bandung ditahan 0-0 oleh Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Yang nomor satu adalah faktor yang sangat krusial.

Maung Bandung – julukan Persib – gagal menaklukkan Bali United di kandangnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Laga yang dimainkan pada Kamis (3/8/2023) malam WIB tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0.

Persib Bandung vs Bali United

Setidaknya, ada lima hal yang melatarbelakangi kegagalan Persib Bandung mengalahkan Bali United. Apa sajakah itu? Mari simak pembahasan Okezone berikut ini.

Berikut 5 Penyebab Persib Bandung Ditahan 0-0 oleh Bali United di Liga 1 2023-2024

5. Bali United dalam Tren Bagus

Bali United

Bali United bertandang ke Bandung dengan modal meraih tiga kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024. Dalam tiga laga terakhir, tim asuhan Stefano Cugurra sukses menumbangkan Madura United (2-1), Arema FC (3-1), dan Dewa United (3-1).

Rentetan tren bagus tersebut menjadi bukti bahwa Bali United memang tidak akan tunduk dengan mudah meski bermain di laga tandang. Persib Bandung pun merasakan betapa sulitnya membobol gawang Adilson Maringa.

4. Bukan Harinya David Da Silva

David Da Silva

David Da Silva merupakan salah satu sumber gol utama Persib Bandung pada musim lalu. Pada musim ini pun, dia sudah sukses mencetak dua gol dari lima laga.

Namun demikian, sang striker asal Brasil dijaga ketat di sepanjang laga. Alhasil, David Da Silva pun kesulitan untuk mendapatkan ruang untuk bergerak.

Halaman:
1 2 3
      
