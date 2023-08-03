Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Dipermalukan 0-1 di Kandang Sendiri

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:07 WIB
Persita Tangerang ditaklukkan 0-1 oleh Bhayangkara FC (Foto: Twitter/persitajuara)
HASIL Persita Tangerang vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Kamis (3/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Guardians -- julukan Bhayangkara.

Pendekar Cisadane -- julukan Persita -- terpaksa harus menanggung malu di hadapan para pendukungnya sendiri. Gol tunggal Matias Mier pada menit ke-35 sukses membawa Bhayangkara FC mencuri tiga poin pertamanya di musim ini.

Persita tangerang vs Bhayangkara FC

Jalannya Pertandingan

Persita langsung mencoba mendominasi permainan karena tampil di depan suporter sendiri. Upaya Fahreza Sudin sempat mengancam, namun masih belum tepat sasaran pada menit kelima.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu terus mendominasi jalannya pertandingan dan lebih banyak memegang bola. Kali ini, Giliran Irsyad Maulana yang melakukan tendangan pada menit ke-16, tetapi skor masih belum berubah 0-0.

Meski terus ditekan, Bhayangkara FC tak diam begitu saja. Dendy Sulistyawan dan kolega beberapa kali mengancam, namun masih belum bisa membobol gawang kawalan Adhitya Harlan.

Terus memegang bola, Persita justru kebobolan terlebih dahulu. Henry Matias Mier menjadi pemecah kebuntuan Bhayangkara FC pada menit ke-34 setelah memanfaatkan umpan apik dari Dendy.

Tertinggal satu gol, Persita mencoba menekan lini pertahanan Bhayangkara FC. Namun, skor masih 1-0 hingga jeda turun minum untuk keunggulan tim tamu.

Unggul satu gol, Bhayangkara FC terus menyerang pada babak kedua dan mencoba untuk menggandakan keunggulan. Kendati demikian, Persita tak diam begitu saja dan masih terlihat lebih banyak memegang bola pada awal babak kedua.

Tuan rumah terus berusaha mengejar ketertinggalan satu gol tersebut. Namun, pertahanan ketat Bhayangkara FC mampu meredamnya. Di sisi lain, Bhayangkara mengandalkan serangan-serangan balik untuk bisa menggandakan skor.

Halaman:
1 2
      
