HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pacar Pemain Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Kekasih Hokky Caraka

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:08 WIB
5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pacar Pemain Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/jessicarosmaurena)
A
A
A

TERDAPAT 5 perempuan supercantik yang jadi pacar pemain Liga 1 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dalam sepakbola, mengetahui kehidupan pemain di luar lapangan tak kalah menarik dengan performa mereka saat bermain.

Karena itu, pada artikel ini akan dibahas mengenai perempuan yang menghiasi kehidupan pemain di Liga 1 2023-2024. Banyak pesepakbola beruntung lantaran memiliki kekasih yang supercantik, Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pacar Pemain Liga 1 2023-2024:

5. Kaye Lavin

Kaye Lavin

Kaye Lavin adalah kekasih dari pemain baru Persija Jakarta, Oliver Bias. Saat perkenalan pemain, Bias pun ikut memamerkan kekasihnya tersebut.

Dengan kecantikannya, Lavin pun berhasil menarik perhatian fans Persija dalam sesi jumpa pers tersebut.

4. Adiba Kanza

Adiba Kanza

Adiba Kanda adalah pacar dari pemain Dewa United, Egy Maulana Vikri. Adiba sendiri merupakan anak sulung mendiang Ustaz Jefri Al Buchori.

Adiba dan Egy pun dikabarkan sudah menjalin asmara sejak 2018. Jadi, saat Egy bermain di Eropa, mereka sempat menjalani hubungan long distance relationships (LDR).

Halaman:
1 2
      
