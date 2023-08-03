Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Skor Masih 0-0

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:53 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Skor Masih 0-0
Persib Bandung tertahan 0-0 kontra Bali United di babak pertama (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Kedua tim sama-sama belum mencetak gol hingga jeda turun minum.

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (3/8/2023) malam WIB. Meski bermain di kandang, Persib kesulitan untuk mencetak gol.

Persib Bandung

Babak Pertama

Bali United selaku tim tamu justru tampil berani menekan terlebih dulu di awal permainan. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu mengkreasi peluang pertama di menit ketujuh.

Keputusan bek Persib, Edo Febriansah, untuk memberikan umpan ke belakang ke arah kiper hampir menguntungkan Bali United. Beruntung, kiper Persib Fitrul Dwi Rustapa mampu menjemput bola sebelum direbut M. Rahmat.

Persib mendapatkan peluang di menit ke-21. Beckham Putra mampu lolos dari kawalan lini pertahanan Bali United dan mengirimkan umpan ke depan gawang lawan. Sayangnya, umpan tersebut tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh striker Persib, David da Silva.

Halaman:
1 2
      
