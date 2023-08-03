Tolak Persib Bandung karena Alasan Keluarga, Park Hang-seo Kelelahan Tangani Timnas Vietnam?

MEDIA Korea Selatan, Chosun, beberkan betapa pentingnya keluarga bagi Park Hang-seo hingga tolak tawaran fantastis Persib Bandung. Selain itu, eks pelatih Timnas Vietnam juga ingin membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Persib Bandung berjalan tanpa kepala setelah Luis Milla mengundurkan diri. Park Hang-seo sempat dikaitkan, namun Persib akhirnya menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih baru.

Chosun menyebutkan bahwa nominnal yang disodorkan oleh Persib kepada Park Hang-seo tak terbilang sedikit. Tim berjuluk Maung Bandung itu diklaim bersedia menyodorkan tawaran gaji sebesar 771 juta Won atau senilai Rp8,9 miliar per musim.

Namun demikian, Park Hang-seo menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Laporan sebelumnya, sang pelatih ingin ikut mengembangkan sepakbola Vietnam dengan membangun akademi.

Chosun mengonfirmasinya, namun Park Hang-seo juga menolaknya karena alasan keluarga. Ya, Park Hang-seo disebut ingin beristirahat bersama keluarganya untuk saat ini.

“Disebut bahwa Persib menawarkan 4,3 juta yuan (sekitar 771 juta won) untuk membawa Coach Park ke Indonesia, tetapi ditolak. Alasan Coach Park menolak adalah karena keluarganya,” tulis pemberitaan Chosun, Kamis (2/8/2023).

Media tersebut menjelaskan bahwa Park Hang-seo ingin beristirahat bersama keluarganya setelah bertahun-tahun melatih Timnas Vietnam. Meski begitu, dia tetap ingin membantu sepakbola Vietnam.

Media tersebut juga tak menyangkal bahwa Park Hang-seo ingin fokus mengembangkan akademi sepakbola Vietnam. Adapun saat ini, rival pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Piala AFF dan SEA Games 2021 itu sedang beristirahat di kampung halamannya.