LIGA INDONESIA

Anti Baper! Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Ini Kembali ke Top Performa Setelah Sempat Dikritik Habis-habisan

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:08 WIB
Anti Baper! Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Ini Kembali ke Top Performa Setelah Sempat Dikritik Habis-habisan
Shin Tae-yong (tengah) bersama Dewangga (kanan) dan Ramai Rumakiek (kiri). (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
PEMAIN kesayangan Shin Tae-yong, Witan Sulaeman, kembali ke top performa setelah sempat dikritik habis-habisan di media sosial. Winger 21 tahun ini menunjukan bisa bangkit dan menjadikan kritikan yang menimpanya sebagai bahan bakar untuk bangkit.

Witan Sulaeman memutuskan pulang ke Indonesia pada Januari 2023. Ia meninggalkan klub Slovakia, AS Trencin, demi bergabung dengan Persija Jakarta di paruh kedua Liga 1 2022-2023.

Witan Sulaeman

Kepulangan Witan Sulaeman membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Sebab, Witan Sulaeman sedang ganas-ganasnya di Slovakia dengan koleksi empat gol dari 14 pertandingan di musim 2022-2023.

Bersama Persija Jakarta, performa Witan Sulaeman tak terlalu istimewa. Di 10 laga Liga 1 2022-2023, eks pemain Lechia Gdansk ini hanya mengemas dua gol.

Meski tidak tampil istimewa, Witan Sulaeman tetap dibawa pelatih Timnas Indonesia U-23 Indra Sjafri, ke SEA Games 2023. Di SEA Games 2023, Witan Sulaeman pun tampil melempem.

Selalu mentas sebagai starter, Witan Sulaeman gagal mencetak gol! Beruntung, pemain-pemain lain bisa menutupi kekurangan Witan Sulaeman sehingga Timnas Indonesia U-22 keluar sebagai juara SEA Games 2023.

