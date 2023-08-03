Hasil Sidang Komdis PSSI Terbaru: Persija dan Persebaya Didenda Rp25 Juta Buntut Kehadiran Suporter Tamu

JAKARTA - Hasil sidang Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) membuahkan denda untuk Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Hal itu tidak terlepas dari kehadiran suporter tamu saat kedua tim bertanding, Minggu 30 Juli 2023 malam WIB.

Seperti diketahui, Persija menjamu Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, lanjutan pekan kelima Liga 1 2023-2024. Laga itu berhasil dimenangi Macan Kemayoran dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Ryo Matsumura.

Sesuai aturan dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator, suporter tim tamu dilarang hadir ke stadion. Namun demikian, suporter Persebaya terlihat masih hadir di tribune penonton.

Hasil sidang Komite Disiplin PSSI pada Rabu 2 Agustus 2023 memutuskan menjatuhkan sanksi untuk Persija dan Persebaya buntut kedatangan suporter tamu. Kedua klub tersebut didenda Rp25 juta.

Panitia Pelaksana Persija Jakarta dianggap gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persebaya. Di sisi lain, Bajul Ijo juga dikenakan sanksi yang sama karena kehadiran suporternya di SUGBK.

Sanksi serupa dijatuhkan kepada Persik Kediri dan Persib Bandung. Kedua klub tersebut juga didenda masing-masing Rp25 juta karena suporter tamu yang hadir di stadion pada laga kedua kesebelasan pekan lalu.