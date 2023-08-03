Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Sidang Komdis PSSI Terbaru: Persija dan Persebaya Didenda Rp25 Juta Buntut Kehadiran Suporter Tamu

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:56 WIB
Hasil Sidang Komdis PSSI Terbaru: Persija dan Persebaya Didenda Rp25 Juta Buntut Kehadiran Suporter Tamu
Komdis PSSI menjatuhkan hukuman (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil sidang Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) membuahkan denda untuk Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Hal itu tidak terlepas dari kehadiran suporter tamu saat kedua tim bertanding, Minggu 30 Juli 2023 malam WIB.

Seperti diketahui, Persija menjamu Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, lanjutan pekan kelima Liga 1 2023-2024. Laga itu berhasil dimenangi Macan Kemayoran dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Ryo Matsumura.

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Sesuai aturan dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator, suporter tim tamu dilarang hadir ke stadion. Namun demikian, suporter Persebaya terlihat masih hadir di tribune penonton.

Hasil sidang Komite Disiplin PSSI pada Rabu 2 Agustus 2023 memutuskan menjatuhkan sanksi untuk Persija dan Persebaya buntut kedatangan suporter tamu. Kedua klub tersebut didenda Rp25 juta.

Panitia Pelaksana Persija Jakarta dianggap gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persebaya. Di sisi lain, Bajul Ijo juga dikenakan sanksi yang sama karena kehadiran suporternya di SUGBK.

Sanksi serupa dijatuhkan kepada Persik Kediri dan Persib Bandung. Kedua klub tersebut juga didenda masing-masing Rp25 juta karena suporter tamu yang hadir di stadion pada laga kedua kesebelasan pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/16/peter_cklamovski.jpg
Pelatih Peter Cklamovski Buka-bukaan Jawab Isu Tinggalkan Timnas Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement