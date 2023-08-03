Link Live Streaming Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Mampu Bangun Tren Positif?

LINK live streaming Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (3/8/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Maung Bandung – julukan Persib – akhirnya mampu meraih kemenangan perdananya di Liga 1 2023-2024 pada pekan lalu. Sempat tertinggal lebih dulu, dua gol telat Ciro Alves dan Ryan Kurnia membawa Persib menang 2-1 atas Persik Kediri.

Itu, setidaknya, membantu Persib untuk mengakhiri rangkaian buruk di awal musim. Sebelumnya, mereka selalu gagal menang dari empat laga pembuka.

Tiga laga awal berakhir dengan hasil imbang sedangkan satu kekalahan terjadi ketika menghadapi PSM Makassar di pekan keempat. Mereka kandas dengan skor 2-4 pada laga pertama setelah Luis Milla mengundurkan diri.

Setelah hasil itu, Persib Bandung mengumumkan penunjukkan Bojan Hodak sebagai pelatih pengganti Luis Milla. Namun, sang juru taktik masih absen di laga Persik Kediri dan tidak diharapkan mendampingi tim barunya di laga kontra Bali United pada malam ini.