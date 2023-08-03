Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lawan Bhayangkara FC, Mario Jardel Harapkan Dukungan Suporter Persita Tangerang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:55 WIB
Lawan Bhayangkara FC, Mario Jardel Harapkan Dukungan Suporter Persita Tangerang
Mario Jardel siap unjuk gigi pada laga Persita Tangerang vs Bhayangkara FC (FOTO: Persita)
A
A
A

TANGERANG – Bek kiri Persita Tangerang, Mario Jardel harapkan dukungan suporter buat lawan Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Mario Jardel juga siap membayar kepercayaan pelatih.

Persita Tangerang akan menjamu Bhayangkara FC di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum kebangkitan Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang.

Persita Tangerang

Sebab, pada laga terakhir, Persita Tangerang diimbangi Persikabo 1973 (2-2). Di samping itu, pertandingan ini akan menjadi pembuktian Mario Jardel kepada pelatih Luis Edmundo.

Mario Jardel yang kebanyakan menepi karena cedera pada musim lalu kini menjadi langganan skuad utama. Pemain berusia 22 tahun itu dipercaya starter dalam lima laga terakhir, dengan rincian bermain selama 438 menit.

Dengan adanya kepercayaan dari pelatih, Mario Jardel siap membuktikan kelayakan untuk masuk dalam starting line up. Eks pemain Persib Bandung itu sudah bekerja keras sejak sesi latihan.

"Tentunya dengan saya bermain di lima laga tersebut, karena saya bekerja keras di latihan. Dan saya berterima kasih kepada Coach Luis yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya harus membuktikan kepada pelatih bahwa saya layak bermain," papar Jardel dikutip dari laman resmi Persita Tangerang, Kamis (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1644935/media-vietnam-soroti-kekuatan-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-thailand-2025-pvs.webp
Media Vietnam Soroti Kekuatan Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
PBSI Tarik Gregoria Mariska dari Australia Open 2025, Ini Penyebab Utamanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement