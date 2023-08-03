Lawan Bhayangkara FC, Mario Jardel Harapkan Dukungan Suporter Persita Tangerang

TANGERANG – Bek kiri Persita Tangerang, Mario Jardel harapkan dukungan suporter buat lawan Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Mario Jardel juga siap membayar kepercayaan pelatih.

Persita Tangerang akan menjamu Bhayangkara FC di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum kebangkitan Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang.

Sebab, pada laga terakhir, Persita Tangerang diimbangi Persikabo 1973 (2-2). Di samping itu, pertandingan ini akan menjadi pembuktian Mario Jardel kepada pelatih Luis Edmundo.

Mario Jardel yang kebanyakan menepi karena cedera pada musim lalu kini menjadi langganan skuad utama. Pemain berusia 22 tahun itu dipercaya starter dalam lima laga terakhir, dengan rincian bermain selama 438 menit.

Dengan adanya kepercayaan dari pelatih, Mario Jardel siap membuktikan kelayakan untuk masuk dalam starting line up. Eks pemain Persib Bandung itu sudah bekerja keras sejak sesi latihan.

"Tentunya dengan saya bermain di lima laga tersebut, karena saya bekerja keras di latihan. Dan saya berterima kasih kepada Coach Luis yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya harus membuktikan kepada pelatih bahwa saya layak bermain," papar Jardel dikutip dari laman resmi Persita Tangerang, Kamis (3/8/2023).