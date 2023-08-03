Aji Santoso Kena Ultimatum Manajemen Persebaya Surabaya, Wajib 7 Poin dalam 3 Laga ke Depan!

AJI Santoso kena ultimatum manajemen Persebaya Surabaya seiring dengan keterpurukan mereka di Liga 1 2023-2024. Manajemen menargetkan setidaknya tujuh poin dalam tiga laga ke depan.

Bajul Ijo – julukan Perebaya – sedang lesu di awal musim Liga 1 2023-2024. Dalam lima pertandingan sejauh ini, mereka baru merengkuh satu kemenangan, dua kali imbang, dan merasakan dua kekalahan.

Teranyar, Persebaya ditundukkan 0-1 oleh Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu (30/7/2023) lalu. Manajemen Surabaya melalui manajer Yahya Alkatiri pun memberikan ultimatum.

Yahya memperingatkan Aji Santoso dan jajarannya untuk minimal meraih tujuh poin dalam tiga laga ke depan. Jika gagal, manajemen Persebaya akan mengambil tindakan tegas.

”Dalam tiga pertandingan ke depan, kami menargetkan Persebaya meraih tujuh poin. Kalau tidak tercapai, maka kami dari manajemen akan mengambil tindakan tegas kepada tim pelatih,” kata Yahya dilansir laman resmi klub, Kamis (3/8/2023).

Yahnya menegaskan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Aji dan stafnya. Dari hasil diskusi tersebut, Aji menyanggupi target dari manajemen.