Jelang Lawan Persija Jakarta, PSS Sleman Sudah Pelajari Kekuatan Macan Kemayoran

SLEMAN – Ricky Cawor menyebut PSS Sleman sudah mempelajari kekuatan Persija Jakarta secara khusus. Melalui video rekaman pertandingan, PSS Sleman sudah mengetahui kekuatan Macan Kemayoran.

PSS Sleman akan menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) 19.00 WIB. Persiapan terus dilakukan oleh para pemain Super Elja -julukan PSS Sleman- demi bisa mengamankan poin penuh.

Ricky Cawor menyambut antusias bentrokan melawan mantan timnya itu. Berbagai cara telah dilakukan oleh skuad PSS Sleman untuk bisa mengalahkan Persija termasuk mempelajari permainan Witan Sulaeman cs melalui tayangan video.

“Apapun yang terjadi, secara tim kami sudah siap menghadapi Persija. Kami juga sudah menjalani kelas analis dengan melihat video pertandingan Persija itu seperti apa,” kata Ricky Cawor, dikutip dari situs resmi PSS Sleman, Kamis (3/8/2023).

Pemain kelahiran Merauke, Papua, itu memiliki ambisi besar di laga esok hari. Ricky Cawor ingin memberikan performa terbaiknya untuk bisa membawa PSS Sleman menang.

“Secara pasti, saya ingin bermain sebaik untuk membahagiakan Tim PSS, PSS Fans dan tentu keluarga saya sendiri,” tuturnya.