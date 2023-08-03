Tanpa 3 Legiun Asing, PSIS Semarang Pincang Lawan Madura United

SEMARANG - PSIS Semarang akan pincang saat menghadapi Madura United di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Pasalnya, dua legiun asing yakni Taisei Marukawa dan Vitinho dipastikan akan absen karena cedera.

Duel Madura United vs PSIS Semarang itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu 5 Agustus 2023. Akan tetapi, tim tamu tidak akan tampil dengan kekuatan penuh.

Pelatih Gilbert Agius kemungkinan besar akan kehilangan lima pemain. Dua diantaranya adalah Vitinho dan Marukawa. Dokter Tim PSIS Semarang, Radityo Haryo Yudhanto mengungkapkan, kedua pemain tengah dibekap cedera.

“Vitinho setelah mengalami pemeriksaan lanjutan ditemukan robekan parsial pada gastrocnemius muscle (betis) sehingga harus istirahat lebih lama sekitar lima pekan setelah dia mengalami cedera pada saat laga lawan Persebaya,” jelas Radityo, dilansir dari laman PT LIB, Kamis (3/8/2023).

“Untuk Marukawa mengalami cedera hamstring pasca pertandingan menghadapi Borneo FC sehingga harus rest satu minggu dan tidak bisa berangkat ke Madura,” sambungnya.