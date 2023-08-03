Advertisement
LIGA INDONESIA

Ini Masalah Terbesar Maciej Gajos di Persija Jakarta yang Diungkap Witan Sulaeman

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:38 WIB
Ini Masalah Terbesar Maciej Gajos di Persija Jakarta yang Diungkap Witan Sulaeman
Pemain Persija Jakarta, Maciej Gajos. (Foto: Instagram/maciekgajos)
MASALAH terbesar Maciej Gajos di Persija Jakarta diungkap oleh Witan Sulaeman. Winger berusia 21 tahun itu mengungkapkan bahwa Gajos masih memerlukan masa adaptasi di Indonesia terkhusus untuk cuaca.

Sebagaimana telah diketahui, legiun asing Persija Jakarta, Maciej Gajos belum memberikan kontribusi yang berarti untuk tim. Dalam tiga laga yang telah dimainkan, Gajos sama sekali belum mencetak satupun gol ataupun assist untuk Persija.

Performa Maciej Gajos Belum Maksimal Bersama Persija Jakarta, Ini Kata Thomas Doll

Maciej Gajos resmi diperkenalkan oleh Persija sebagai pemain baru saat kompetisi Liga 1 2023-2024 telah berjalan selama dua pekan. Sesaat setelah bergabung, Gajos pun langsung dimainkan pada laga kontra Bhayangkara FC.

Hal ini menandakan bahwa Gajos kurang cukup memiliki waktu untuk melakukan pendekatan dengan tim serta mempelajari skema permainan ala Thomas Doll.

Selain itu, sepanjang perjalanan kariernya, Gajos selalu bermain di Liga Polandia, yang mana kondisi cuaca dan iklim Polandia serta Indonesia sangat jauh berbeda. Berada di benua Eropa, Polandia cenderung memiliki cuaca yang dingin. Sebaliknya, di Indonesia cuacanya jauh lebih panas.

Maciej Gajos

Hal itu pula yang diungkap oleh Witan Sulaeman, Pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu menilai jika Gajos sebenarnya adalah pemain yang sangat bagus. Akan tetapi, faktor adaptasinya dengan cuaca di Indonesialah yang menjadi penyebab Maciej Gajos belum menampilkan performa terbaiknya.

“Saya bisa bilang Gajos adalah pemain yang bagus. Tapi pasti sulit bagi dia untuk adaptasi cuaca Indonesia yang panas." ujar Witan Sulaeman dikutip dari laman Persija, Kamis (3/8/2023).

"Saya pun pernah mengalami adaptasi cuaca yang dingin di Eropa. Jadi saya cukup mengerti bagaimana sulitnya beradaptasi dengan cuaca,” sambungnya.

