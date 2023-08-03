Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru Koleksi 1 Poin, Emral Abus Minta Bhayangkara FC Habis-habisan Lawan Persita Tangerang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:51 WIB
Baru Koleksi 1 Poin, Emral Abus Minta Bhayangkara FC Habis-habisan Lawan Persita Tangerang
Bhayangkara FC bakal habis-habisan lawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 (FOTO: Liga Indonesia Baru).
TANGERANG – Pelatih Emral Abus meminta Bhayangkara FC tampil habis-habisan lawan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pasalnya hingga pekan kelima Liga 1 2023-2024, Bhayangkara FC baru kumpulkan 1 poin saja.

Bhayangkara FC akan melawan Persita Tangerang di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Laga tersebut akan dimainkan di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Bhayangkara FC

Pertandingan itu akan menjadi momentum kedua tim bangkit setelah meraih hasil imbang dalam laga sebelumnya. Terlebih untuk Bhayangkara FC yang belum pernah menang dalam lima pekan di Liga 1 2023-2024.

Tim besutan Emral Abu situ baru meraih satu poin dari hasil imbang melawan PSM Makassar (0-0). Sebab itu, The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi- harus terjebak di dasar klasemen sementara.

Emral mengatakan, pada empat pertandingan awal, Bhayangkara FC hanya kurang beruntung. Pelatih berusia 64 tahun itu menuturkan, The Guardians sudah bermain baik di pekan kelima tapi masih belum efektif.

“Dari pertandingan pertama sampai keempat kurang beruntung, pertandingan kelima baru dapat satu poin, tapi kami syukuri," kata Emral dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
