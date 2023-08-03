Banyak Pemain Cedera, Aji Santoso Rotasi Skuad Persebaya saat Hadapi Persikabo

SURABAYA - Persebaya Surabaya diganggu badai cedera jelang laga kontra Persikabo 1973 di pekan keenam Liga 1 musim 2023 - 2024. Nuri Faysa jadi nama terbaru yang dibekap cedera saat Persebaya menghadapi Persija Jakarta pekan lalu.

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santos, situasi yang terjadi tidak terlepas dari kondisi fisik para pemain yang terlalu lelah. Meski demikian, sang pelatih juga tak ragu melakukan rotasi untuk timnya di laga kontra Persikabo.

Sebagai informasi Persebaya Surabaya bakal menghadapi Persikabo di pekan keenam Liga 1 musim 2023 - 2024. Laga kedua tim ini bakal dilaksanakan pada Jumat sore (4/8/2023) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Latihan pertama ini tadi pemain-pemain yang main lawan Persija, sebentar latihannya karena saya lihat masih capek harus pemulihan kondisi, tetapi besok latihan sudah normal tinggal satu kali latihan H-1 kita karena waktunya sangat mepet” kata Aji Santoso, saat dikonfirmasi pada Kamis pagi (3/8/2023).

Cederanya Ahmad Nuri Faysa menambah deretan pemain yang sebelumnya dibekap cedera. Sebagaimana diketahui ketika melawan Persija Jakarta, Ze Valente, Song Ui-young, hingga Muhammad Hidayat, juga tak bisa dimainkan karena kurang prima dan dibekap cedera.

"Untuk Song kondisinya sudah mulai membaik, tadi larinya dia ikut latihan seratus persen, tetapi kita lihat besok. Yang jelas seperti Ze Valente, sepertinya tidak bisa dan cedera, Hidayat pemanasan kemarin juga dia cedera enggak bisa, tinggal kondisi Reva juga yang tadi masih demam banyak pemain yang agak sakit ini” ungkap pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang.