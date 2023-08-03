Posisinya Terancam Usai Persija Jakarta Rekrut Oliver Bias, Ini Tanggapan Ilham Rio Fahmi

JAKARTA - Persija Jakarta berhasil mendatangkan winger asal Filipina, Oliver Bias untuk memperkuat Macan Kemayoran di Liga 1 2023-2024. Hadirnya Bias jelas mengancam posisi Ilham Rio Fahmi yang merupakan pemain andalan Thomas Doll di lini sayap Persija.

Terbukti dari lima pertandingan yang sudah dijalani Persija di Liga 1 2023-2024, Rio Fahmi selalu dimainkan sejak menit pertama dan kerap sampai laga berakhir. Namun, posisi Rio Fahmi itu bisa saja tergantikan dengan kehadiran Bias.

Lantas bagaimana dengan Rio Fahmi menanggapi hal tersebut? Ternyata, Rio Fahmi tak terlalu khawatir sama sekali dengan hadirnya Bias, ia malahan menganggap pemain jebolan akademi RB Leipzig itu adalah teman belajar agar bisa mengembangkan permainanya.

Ya, kedatangan Bias ke skuad Persija menghadirkan kedalaman di skuad Macan Kemayoran. Sang pelatih, Thomas Doll pun menjadi punya banyak opsi di pos sayap kanan.

Namun, hal itu tentu tidak menghadirkan kenyamanan bagi pemain lain yang berada di posisi tersebut. Terlebih Bias merupakan pemain yang berposisi sama dengan Rio Fahmi.

Rio harus terus bekerja keras menampilkan performa maksimal agar posisinya di bek kanan reguler tak tergeser oleh eks pemain jebolan RB Leipzig tersebut. Namun pemain berusia 21 tahun itu justru tidak menganggap Bias sebagai rival.

Sebaliknya, Rio menganggap Bias sebagai teman belajar untuk saling berbagi ilmu. Rio juga berharap bisa membagikan ilmu mengenai kultur sepak bola Indonesia kepada rekan barunya itu.

“Saya menganggap Bias bukan sebagai saingan. Saya tahu dia pernah main di RB Leipzig, jadi kedatangan dia ke tim ini bisa memberikan banyak pelajaran buat saya. Mungkin Bias pun bisa belajar juga sedikit dari saya,” kata Rio dilansir laman resmi klub, Kamis (3/8/2023).