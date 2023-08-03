Resmi! Persikabo 1973 Tunjuk Eks Pelatih Atletico Madrid Salvador Rodriguez

Persikabo 1973 resmi menunjuk Salvador Rodriguez sebagai pelatih barunya (FOTO: Instagram @officialPersikabo).

BOGOR – Persikabo 1973 secara resmi telah menunjuk pelatih barunya yaitu Salvador Rodriguez. Ia merupakan eks pelatih Atletico Madrid untuk tim mudanya.

Informasi terkait perekrutan pelatih asal Meksiko itu diketahui dari laman Instagram resmi klub. Persikabo 1973 dengan bangga menyambut bergabungnya Coach Salvador. Klub turut menyampaikan harapan mereka kepada sang pelatih.

“𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗔𝗗𝗢𝗥. Wilujeng sumping dan selamat bergabung bersama keluarga Laskar Padjajaran,” bunyi pernyataan dari akun Instagram @officialpersikabo, Rabu (2/8/2023).

“Berikan yang terbaik untuk Bogor, Coach Salvador Rodriguez @sal_rovi,” sambungnya kemudian.

Jika melihat rekam jejaknya, Coach Salvador berpengalaman menangani tim usia muda. Pelatih berusia 47 tahun itu pernah memimpin Sporting Gijon U-18, Atletico Madrid U-19, hingga Sevilla U-18.