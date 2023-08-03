Bicara Peta Persaingan Juara Liga 1 2023-2024, Presiden Borneo FC: Semua Laga itu Final!

JAKARTA - Presiden Borneo FC Samarinda, Nabil Husein Said Amin, menyatakan musim ini menjadi tantangan timnya dalam persaingan merebut gelar juara Liga 1. Menurutnya, kekuatan klub-klub Liga 1 2023-2024 sulit diprediksi.

Kekuatan para kontestan Liga 1 memang jauh berbeda ketimbang musim lalu. Saat ini, setiap kesebelasan diperkenankan menggunakan enam pemain asing dengan formula 5+1 (lima bebas, satu ASEAN).

Nabil mengatakan saat ini timnya belum bisa memetakan kekuatan tim-tim Liga 1. Pasalnya, liga baru bergulir lima pekan, di mana kekuatan setiap tim pasti berkembang.

Hingga pekan kelima, Borneo menempati posisi ketujuh di klasemen Liga 1 2023-2024 dengan delapan poin. Pesut Etam mengumpulkan dua kemenangan, dua seri, dan sekali kalah.

"Buat Borneo FC ini tahun yang luar biasa karena semua tim tidak bisa ditebak di sini," kata Nabil di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023.

Pria berusia 29 tahun itu mengatakan timnya akan berusaha memberikan performa terbaik dalam setiap laga. Hal itu dilakukan agar anak asuh Pieter Huistra bisa bersaing dalam perebutan juara.