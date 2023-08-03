Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Persik Kediri: Bernardo Tavares Minta Juku Eja Tampil 200 Persen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:02 WIB
PSM Makassar vs Persik Kediri: Bernardo Tavares Minta Juku Eja Tampil 200 Persen
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares (Foto: Instagram PSM Makassar)
A
A
A

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, meminta para pemainnya tampil 200 persen saat menjamu Persik Kediri di pekan keenam Liga 1 2023-2024 nanti. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (3/8/2023) 15.00 WIB.

Di atas kertas, Juku Eja -julukan PSM Makassar- lebih diunggulkan. Mengingat, mereka merupakan kampiun Liga 1 musim lalu. Faktor lainnya PSM Makassar akan tampil di depan publik sendiri.

PSM Makassar

Melihat posisi di papan klasemen, kedua tim juga memiliki jarak yang cukup jauh. Dimana Juku Eja menempati posisi enam dengan koleksi delapan poin, sedangkan Persik di posisi 16 dengan empat poin.

Kendati begitu, Tavares mengatakan pertandingan nanti akan menjadi pertandingan yang sulit. Pasalnya, Persik memiliki waktu pemulihan yang lebih ketimbang PSM Makassar. Oleh karena itu, juru taktik asal Portugal ini meminta kepada Wiljan Pluim cs untuk tampil habis-habisan di laga nanti.

“Akan menjadi pertandingan sulit melawan Persik, karena mereka memiliki waktu recovery lebih banyak dari kita. Saya berharap pemain berikan 200 persen untuk laga besok, kalau kita tidak bekerja keras dengan bola atau saat tanpa bola, tentu itu akan sulit bagi kita,” kata Tavares dalam jumpa pers jelang laga, dikutip Kamis (3/8/2023).

Selain itu, Tavares juga meminta dukungan penuh kepada suporter yang nantinya akan memadati Stadion Gelora BJ Habibie. Dia yakin dengan dukungan yang diberikan itu akan menambah kekuatan PSM Makassar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644775/jadwal-dan-link-european-qualifiers-202526-matchday-10-di-vision-sajian-match-seru-sepanjang-pekan-pmn.webp
Jadwal dan Link European Qualifiers 2025/26 Matchday 10 di VISION+, Sajian Match Seru Sepanjang Pekan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/milklife_soccer_challenge.jpg
Pesta Juara! MI Al Ihsan & SDN Mojorejo 01 Kuasai MilkLife Soccer Challenge Malang 2025–2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement