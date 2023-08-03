PSM Makassar vs Persik Kediri: Bernardo Tavares Minta Juku Eja Tampil 200 Persen

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, meminta para pemainnya tampil 200 persen saat menjamu Persik Kediri di pekan keenam Liga 1 2023-2024 nanti. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (3/8/2023) 15.00 WIB.

Di atas kertas, Juku Eja -julukan PSM Makassar- lebih diunggulkan. Mengingat, mereka merupakan kampiun Liga 1 musim lalu. Faktor lainnya PSM Makassar akan tampil di depan publik sendiri.

Melihat posisi di papan klasemen, kedua tim juga memiliki jarak yang cukup jauh. Dimana Juku Eja menempati posisi enam dengan koleksi delapan poin, sedangkan Persik di posisi 16 dengan empat poin.

Kendati begitu, Tavares mengatakan pertandingan nanti akan menjadi pertandingan yang sulit. Pasalnya, Persik memiliki waktu pemulihan yang lebih ketimbang PSM Makassar. Oleh karena itu, juru taktik asal Portugal ini meminta kepada Wiljan Pluim cs untuk tampil habis-habisan di laga nanti.

“Akan menjadi pertandingan sulit melawan Persik, karena mereka memiliki waktu recovery lebih banyak dari kita. Saya berharap pemain berikan 200 persen untuk laga besok, kalau kita tidak bekerja keras dengan bola atau saat tanpa bola, tentu itu akan sulit bagi kita,” kata Tavares dalam jumpa pers jelang laga, dikutip Kamis (3/8/2023).

Selain itu, Tavares juga meminta dukungan penuh kepada suporter yang nantinya akan memadati Stadion Gelora BJ Habibie. Dia yakin dengan dukungan yang diberikan itu akan menambah kekuatan PSM Makassar.