HOME BOLA LIGA INDONESIA

Punya Modal Positif Laga Tandang, RANS Nusantara Tak Gentar Main di Kandang Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:35 WIB
Punya Modal Positif Laga Tandang, RANS Nusantara Tak Gentar Main di Kandang Borneo FC
RANS Nusantara saat bertamu ke markas Persebaya Surabaya (Foto: LIB)
A
A
A

SAMARINDA – RANS Nusantara bertamu ke markas Borneo FC pada pekan keenam Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di tadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (4/8/2023) mendatang.

Laga kontra Borneo FC diharapkan bisa menjadi momentum bagi Magenta Force -julukan RANS Nusantara- untuk bangkit. Pasalnya, dalam tiga pertandingan terakhir, tim besutan Eduardo Almeida itu belum meraih kemenangan.

RANS Nusantara

Namun di sisi lain, gelandang RANS Nusantara, Paulo Sitanggang mengaku cukup optimis terlebih karena RANS Nusantara punya modal positif dalam laga tandang. Paulo menyatakan, timnya siap tampil maksimal di markas Pesut Etam -julukan Borneo FC.

"Tentu tak terkalahkan selama tandang adalah modal positif bagi kita. Semoga kita bisa menjaga momentum seperti ini. Apalagi Borneo FC juga hebat jika bermain di kandang. Tapi, kita akan berusaha untuk mengeluarkan kemampuan terbaik hingga mendapat hasil maksimal," kata Paulo dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, Paulo berpendapat The Prestige Phoenix sejatinya bermain bagus dalam dua pertandingan terakhir meski akhirnya harus puas dengan hasil imbang. Namun, sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan menjadi masalah utamanya.

Halaman:
1 2 3
      
