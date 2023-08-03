3 Calon Pengganti Ousmane Dembele di Barcelona, Nomor 1 Andalan Manchester City

BARCELONA tengah bergerak cepat untuk mencari sosok pengganti Ousmane Dembele. Wingera asal Prancis itu kemungkinan besar cabut di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Dembele dirumorkan bakal hengkang ke Paris Saint-Germain. Sang pemain bahkan kabarnya sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan kubu Les Parisiens.

Meski kerap diganggu cedera, Dembele punya peran penting di lini serang Barcelona. Tak heran, Blaugrana kini tengahj dipusingkan mencari pengganti si winger lincah tersebut.

Dilansir dari laman Sportskeeda, Kamis (3/8/2023), berikut tiga calon pengganti Ousmane Dembele di Barcelona

3. Joao Felix (Atletico Madrid)





Joao Felix jadi salah satu nama yang dikabarkan masuk radar Barcelona. Pemain yang sempat mendapat label the next Cristiano Ronaldo itu dirasa sangat layak untuk menggantikan posisi Dembele di Barcelona.

“(Joao) Felix ditawari Barcelona oleh agennya Jorge Mendes awal musim panas ini, tetapi klub Catalan menegaskan bahwa mereka sudah memiliki cukup banyak pemain menyerang diskuad Xavi,” tulis laporan Sports Mole