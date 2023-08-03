Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kejutan! Joao Cancelo Capai Kesepakatan Pribadi Gabung Barcelona

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:07 WIB
Kejutan! Joao Cancelo Capai Kesepakatan Pribadi Gabung Barcelona
Joao Canceo capai kesepakatan pribadi dengan Barcelona (FOTO: Twitter @FabrizioRomano)
A
A
A

BARCELONA Joao Cancelo secara mengejutkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk gabung ke Barcelona. Bek Manchester City itu sudah makin dekat dengan pintu keluar Etihad Stadium.

Informasi tersebut dikabarkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Ia melaporkan Joao Cancelo memang sangat ingin pergi meninggalkan Man City. Bisa dibilang, ini merupakan situasi yang cukup mengejutkan.

Joao Cancelo

Pasalnya, Joao Cancelo sempat menjadi bagian penting dari Manchester City. Namun pemain berusia 29 tahun itu secara mengejutkan pindah ke Bayern Munich pada bursa transfer musim dingin lalu. Tapi saat ini, dia kembali berseragam The Citizens -julukan Man City.

Joao Cancelo tampaknya sudah tidak kerasan lagi di skuad asuhan Pep Guardiola. Kini, secara mengejutkan Joao Cancelo ternyata sudah di tahap capai kesepakatan pribadi dengan Barcelona.

Menurut laporan yang ada, saat ini pembicaraan sedang berlangsung dengan Man City mengenai transfer Cancelo. The Citizens sendiri juga terbuka untuk menjual pemainnya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645059/8-negara-yang-berjuang-lolos-piala-dunia-2026-lewat-jalur-playoff-txa.webp
8 Negara yang Berjuang Lolos Piala Dunia 2026 lewat Jalur Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/09/sir_alex_ferguson.jpg
Sir Alex Ferguson Angkat Topi untuk Satu Pemain Baru Man United, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement