Kejutan! Joao Cancelo Capai Kesepakatan Pribadi Gabung Barcelona

BARCELONA – Joao Cancelo secara mengejutkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk gabung ke Barcelona. Bek Manchester City itu sudah makin dekat dengan pintu keluar Etihad Stadium.

Informasi tersebut dikabarkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Ia melaporkan Joao Cancelo memang sangat ingin pergi meninggalkan Man City. Bisa dibilang, ini merupakan situasi yang cukup mengejutkan.

Pasalnya, Joao Cancelo sempat menjadi bagian penting dari Manchester City. Namun pemain berusia 29 tahun itu secara mengejutkan pindah ke Bayern Munich pada bursa transfer musim dingin lalu. Tapi saat ini, dia kembali berseragam The Citizens -julukan Man City.

Joao Cancelo tampaknya sudah tidak kerasan lagi di skuad asuhan Pep Guardiola. Kini, secara mengejutkan Joao Cancelo ternyata sudah di tahap capai kesepakatan pribadi dengan Barcelona.

Menurut laporan yang ada, saat ini pembicaraan sedang berlangsung dengan Man City mengenai transfer Cancelo. The Citizens sendiri juga terbuka untuk menjual pemainnya tersebut.