HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rekap Bursa Transfer Manchester United di Musim 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:34 WIB
Rekap Bursa Transfer Manchester United di Musim 2023-2024
Andrfe Onana jadi salah satu rekrutan anyar Man United di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

REKAP bursa transfer Manchester United di musim 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Mengutip dari Transfermarkt, bursa transfer Liga Inggris musim panas 2023 ini telah resmi dibuka pada 14 Juni 2023 dan akan ditutup pada 1 September 2023.

Sejauh ini, The Red Devils -julukan Manchester- telah bermanuver di bursa transfer musim panas 2023 dengan mendatangkan sejumlah pemain ternama. Selain itu, Manchester United juga harus melepas sejumlah pemainnya.

Hal itu demi memperkokoh skuad asuhan Erik Ten Hag tersebut dalam mengarungi musim 2023-2024. Pada musim 2022-2023 lalu, Manchester United harus puas finis di posisi ke-3 klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 75 poin.

Meski pada awalnya, The Red Devils sempat terseok-seok di awal musim. Musim 2023-2024 ini, Erik Ten Hag nampaknya tak ingin kejadian seperti musim lalu terulang kembali.

Sebab demikian, Manchester telah bermanuver di bursa transfer musim panas 2023 ini dengan mendatangkan setidaknya lima pemain. Dua pemain diantaranya dibeli dari klub-klub top Eropa.

Berdasarkan data Transfermarkt, Manchester United telah membeli Mason Mount dari Chelsea dengan mahar Rp1,1 triliun. Pemain asal Inggris itu didatangkan demi mempertajam lini serang The Red Devils musim depan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
